Dakar, 21 fév (APS) - Le chef de l’Etat, Macky Sall, a demandé mercredi au gouvernement de mobiliser les moyens idoines pour ’’consolider le positionnement stratégique et les performances durables du Port autonome de Dakar’’, tout en rappelant que "la réalisation intégrée de nouveaux ports’’ demeure "un pilier majeur de l’attractivité et de la compétitivité de notre économie".

Selon le communiqué du Conseil des ministres, le président Sall a demandé au gouvernement, lors de cette réunion hebdomadaire, de "mobiliser tous les moyens nécessaires afin de consolider le positionnement stratégique et les performances durables du Port autonome de Dakar".



Il a aussi évoqué, à cette occasion, "l’intensification de la mise en œuvre de la stratégie portuaire pour accélérer l’aménagement durable et équitable du territoire", soulignant que "la réalisation intégrée de nouveaux ports, reste un pilier majeur de l’attractivité et de la compétitivité de notre économie".