Dakar, 3 août (APS) - Le groupe Eranove, spécialisé dans la gestion des services publics et la production indépendante d’eau et d’électricité, a rendu hommage au défunt président du conseil d’administration de la Sénégalaise des eaux (SDE), Mansour Cama, un ‘’homme convictions’’ et un ‘’travailleur acharné’’, qui ‘’n’a eu de cesse de promouvoir un meilleur accès à l’eau pour les populations du Sénégal’’.