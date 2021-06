Dakar, 8 juin (APS) - Le Haut Conseil des Collectivités territoriales (HCCT) a recueilli l’éclairage d’experts auditionnés mardi, afin de mieux motiver les avis et recommandations de l’institution, relativement à la thématique de sa deuxième session ordinaire de l’année portant sur "Jeunesse, promotion du civisme, la culture de la paix, de la tolérance et de la cohésion sociale".



"Nous vous avons conviés pour recueillir votre éclairage, afin de nous permettre de mieux motiver nos avis et recommandations qui seront axés sur la jeunesse, la promotion du civisme, la culture de la paix, de la tolérance et de la cohésion sociale", a notamment indiqué la présidente du Haut Conseil des Collectivités territoriales (HCCT), Aminata Mbengue Ndiaye.

Elle intervenait à l’ouverture d’une série d’auditions d’experts en visioconférence, lors de la deuxième session ordinaire 2021 du HCTT.

Les conseillers ont ainsi auditionné pendant des heures des responsables du Fonds souverain d’investissements stratégiques (FONSIS), de la Banque nationale pour le développement économique (BNDE) et de la Délégation générale à l’Entreprenariat rapide des femmes et des Jeunes (DER/FJ), pour recueillir leurs avis et éclairages sur des questions portant sur "Jeunesse, formation, emploi et promotion du civisme".

Selon Aminata Mbengue Ndiaye, ces avis et éclairages des experts auditionnés vont aider son institution dans sa démarche en termes de propositions et recommandations aux pouvoirs publics, sur la formation et l’employabilité des jeunes, mais aussi le secteur privé, la diaspora et la promotion équitable des opportunités d’insertion et d’emploi des jeunes.

"La place, le rôle, le dynamisme, de même que les perspectives de la jeunesse sénégalaise soulèvent, de plus en plus, de nouvelles formes de défis, dans un monde durement frappé par les dures conséquences socioéconomiques de la maladie à coronavirus", a-t-elle expliqué.

"C’est la raison pour laquelle, à la suite de sa contribution en 2018 sur l’emploi des jeunes et l’attractivité territoriale, le HCCT s’est saisi à nouveau de ce thème d’actualité, en y incluant les questions d’approche territoriale et de promotion du civisme", a indiqué Aminata Mbengue Ndiaye.

L’Etat, les Collectivités territoriales, les organisations de la société civile et les partenaires au développement, a-t-elle ajouté, sont appelés à unir leurs forces pour apporter des réponses inclusives aux multiples problèmes d’équité sociale et territoriale par la création de nouvelles opportunités conformes aux attentes des populations éprouvées et très impatientes.