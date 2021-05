Dakar, 27 mai (APS) - Le Haut Conseil des collectivités territoriales a décidé de se pencher sur des "approches territoriales’’ pouvant aider à apporter des solutions durables à la problématique du civisme et de l’emploi des jeunes et des couches vulnérables, dont les femmes, a indiqué jeudi sa présidente Aminata Mbengue Ndiaye.



"Dans le cadre des débats sur les politiques de jeunesse, de l’emploi et la nécessité de la promotion du civisme, qui font l’actualité dans le pays, le HCCT a décidé de se pencher sur les différentes approches territoriales pouvant aider à apporter des solutions durables à la problématique du civisme et de l’emploi de jeunes et des couches vulnérables, notamment les femmes", a-t-elle indiqué.

Mme Ndiaye présidait l’ouverture des travaux de la deuxième session ordinaire du Haut Conseil des Collectivités territoriales, sur le thème : "Jeunesse, formation, emploi et promotion du civisme : quelles approches territoriales ?".

Selon Aminata Mbengue Ndiaye, cette problématique "est au cœur de la réflexion" du Haut Conseil des collectivités territoriales, qui, rappelle-t-elle, s’était déjà saisie de cette problématique de l’emploi des jeunes en 2018, à travers une contribution portant sur le thème de "l’attractivité des territoires et la promotion de l’emploi".

Elle affirme que le rapport d’étude du HCCT produit lors de sa première session ordinaire sur "Collectivités territoriales et promotion de l’habitat social", a démontré que "la problématique de l’habitat social est intimement liée aux questions de jeunesse, de formation, d’emploi et de promotion du civisme".

"C’est la raison pour laquelle, la plénière de clôture de la première session ordinaire 2021 a décidé de réfléchir, de nouveau, en profondeur, sur ces questions lors de la deuxième session ordinaire 2021", a expliqué la présidente du HCCT.