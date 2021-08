Dakar, 2 août (APS) - Le ministre des Collectivités territoriales, du Développement et de l’Aménagement des territoire, Oumar Guèye, a appelé lundi les élus territoriaux sénégalais à mettre à contribution leur leadership et leurs carnets d’adresses pour la mobilisation effective et la participation significative des collectivités territoriales, de leurs réseaux et de leurs partenaires au 9ème Forum mondial de l’eau, prévu du 21 au 26 mars 2022 à Dakar.

"Au niveau national, continental et international, je sollicite votre leadership et vos carnets d’adresses pour la mobilisation effective et la participation significative des collectivités territoriales, de leurs réseaux et de leurs partenaires au 9ème Forum mondial de l’eau", a-t-il notamment indiqué.

Le porte-parole du gouvernement présidait l’ouverture des travaux de l’atelier de suivi et de réactualisation du plan d’action des collectivités territoriales en direction du 9ème Forum mondial de l’eau.

"(…) L’implication des collectivités territoriales comme acteurs de premier plan est nécessairement porteuse de plus-values pour la cause de l’eau et pour le 9ème Forum. Les collectivités territoriales ont un rôle incontournable et irremplaçable à toutes les étapes du Forum, de la préparation à la capitalisation des résultats", a-t-il souligné.

"Aussi, l’approche territoriale est déterminante pour l’eau et l’assainissement par le dialogue qu’elle organise entre secteurs et territoires, mais aussi par sa vertu à inclure les populations bénéficiaires comme acteurs, sa capacité à relier la demande sociale à l’action publique qui lui répond et le principe d’instantanéité qui la sous-tend", a ajouté le ministre.

Selon lui, du local au mondial, l’implication et la contribution des élus locaux sont un enjeu d’importance pour le Forum tant l’eau est une problématique multi-échelles avec des enjeux multiformes qui croisent les compétences des collectivités territoriales dans des domaines variés.

Oumar Guèye a félicité le secrétaire exécutif du 9ème Forum mondial de l’eau, Abdoulaye Sène, "pour sa démarche d’ouverture et d’inclusion" de l’ensemble des composantes de la nation pour "un Forum ancré dans les réalités territoriales et avec une forte tonalité africaine".

"Je salue également sa vision et sa démarche si pertinente de responsabiliser les élus locaux et plus globalement les acteurs nationaux, pour inspirer les dynamiques internationales et mobiliser leurs pairs et homologues d’Afrique et du monde", a-t-il ajouté.