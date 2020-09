Dakar, 2 sept (APS) - Le magistrat Omar Bounkhatab Sylla a été nommé mercredi directeur général de la société publique de transport Dakar Dem Dikk (DDD), en remplacement de Moussa Diop, annonce le communiqué du Conseil des ministres.



M. Sylla était jusque-là DG de la société anonyme "Les Grands Trains du Sénégal" (GTS-S.A.).

Dans un post Facebook repris par plusieurs médias, Me Moussa Diop, le désormais ex-directeur général de DDD a remercié le chef de l’Etat Macky Sall de lui avoir fait "l’honneur de servir les Sénégalais avec patriotisme, rigueur et loyauté à Dakar Dem Dikk pendant six années, un mois et dix jours".

Il a aussi remercié les salariés de "cette belle entreprise pour leur dévouement au travail".