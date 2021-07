Dakar,1-er juil (APS) - Le nouveau Haut commandant de la Gendarmerie nationale et Directeur de la Justice militaire, le général de division Moussa Fall, a promis, jeudi, de faire preuve d’une ‘’fermeté sans faille face aux comportements déviants’’.

’’(…) je tiens à affirmer ici et maintenant, que j’afficherai une fermeté sans faille face aux comportements déviants, sous toutes leurs formes’’, a dit le Général Fall qui remplace le Général Jean-Baptiste Tine.



S’exprimant lors de son installation, le général Fall s’est engagé à ’’fournir à tous les gendarmes la protection juridique qu’ils sont en droit d’attendre de l’Institution, lorsqu’ils sont confrontés à l’appareil judiciaire, dans l’exercice de leurs missions, souvent périlleuses’’.

’’J’engage tous les échelons de commandement à s’inscrire résolument dans cette dynamique, en étant proactifs, bienveillants et justes. L’amélioration de la condition du gendarme est érigée en priorité stratégique dans mon plan d’urgence. J’instruis les services administratifs et de soutien, ainsi que les organismes d’intérêts privés à finaliser, au plus tôt, la réflexion initiée pour un meilleur accompagnement du gendarme, dans ses besoins sociaux’’, a-t-il poursuivi.

Le nouveau Haut commandant de la Gendarmerie a réitéré sa disponibilité à ’’renforcer, au plus haut niveau, la collaboration avec la Gendarmerie, dans le seul intérêt de la défense et de la sécurité nationales’’.

’’Dans un environnement géostratégique aux enjeux imbriqués et face à la multiplication des menaces transnationales, dont le terrorisme est la plus redoutable illustration, la coopération internationale en matière de défense et de sécurité prend une dimension fondamentale’’’, a-t-il souligné.

Le général de division Moussa Fall a réaffirmé son engagement à consolider la posture de la Gendarmerie en tant que force républicaine, loyale et dévouée, pour ‘’garantir à nos concitoyens, le droit fondamental à la sécurité et assurer la protection et la pérennité des institutions de la République, ainsi que la défense du territoire national’’.