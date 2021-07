Dakar, 30 juil (APS) – L’arrêté prescrivant le port obligatoire du masque dans les lieux publics et privés, en vigueur depuis le 29 avril 2021, a été prorogé ce vendredi, pour une durée de trois mois en raison notamment de la recrudescence de la pandémie à coronavirus.



’’Par conséquent, sur l’ensemble du territoire national, le port du masque de protection demeure obligatoire dans les lieux publics et privés (…)’’, lit-on dans le communiqué du ministère de l’Intérieur parvenu à l’APS.



Les espaces concernés par cette mesure sont ’’la voie publique, les services de l’administration quel qu’en soit le mode de gestion, les services du secteur privé, les lieux de commerce, les moyens de transport public et les moyens de transport privé transportant au moins deux personnes’’, précise le document.



Le ministère de l’Intérieur ’’invite les populations à se conformer à ces mesure et rappelle que le non-respect de celles-ci expose les contrevenants aux sanctions prévues par les lois et règlements’’’.