Dakar, 22 juil (APS) - Le chef de l’Etat, Macky Sall, a préconisé mercredi l’accélération de l’installation de dispositifs fonctionnels et efficaces de paratonnerres dans toutes les régions du Sénégal.

Le communiqué du conseil des ministres souligne qu’il a "instruit le Ministre de l’Intérieur, en charge de la Protection civile, d’accélérer l’implantation des dispositifs fonctionnels et efficaces de paratonnerres dans toutes les régions du Sénégal, notamment au niveau des bâtiments et infrastructures publics".

Selon le texte, "il a, également, signalé l’urgence d’assurer la sécurisation impérative des ouvrages de la Société Africaine de Raffinage (SAR)’’.



Le chef de l’Etat a rappelé "la récurrence, ces dernières années, des accidents et décès liés à la foudre’’, rapporte le communiqué.

Il a "rappelé au Ministre de l’Intérieur, l’impératif de finaliser et de faire adopter la Stratégie nationale de Protection civile (2020- 2024)’’.



"Il a, aussi, invité le Ministre des Infrastructures à intensifier les opérations d’entretien du réseau routier en coordination avec le Ministre de l’Eau et de l’Assainissement et le Ministre de l’Equité sociale et territoriale, tutelles respectives de l’ONAS et de « PROMOVILLES » qui réalisent des travaux de voirie et d’assainissement."