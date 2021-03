Dakar, 03 mars (APS) - Le chef de l’Etat, Macky Sall, a préconisé mercredi la finalisation de la stratégie nationale de protection civile, a appris l’APS.





"Le Président de la République demande (...) au Ministre de l’Intérieur de finaliser la stratégie nationale de protection civile, instrument fondamental de pilotage de la politique de sécurité civile (...)’’, rapporte le communiqué du conseil des ministres.





Le communiqué souligne que "les textes la régissant doivent être révisés dans l’optique de la mutation de la Direction de la Protection civile (DPC) en direction générale adaptée aux enjeux et défis nouveaux’’.





Il ajoute que selon le chef de l’Etat, "cette stratégie avant-gardiste doit prendre en compte la lutte contre les feux de brousse et les incendies de toute nature, l’encadrement de l’implantation des populations dans des zones à risques, la sécurité des bâtiments et des constructions, la modernisation des réseaux et transports routiers, autoroutiers et ferroviaires, de même que le développement des infrastructures pétrolières et gazières’’.





Il a "insisté sur l’importance qu’il accorde à la préparation et à la mise en œuvre des plans de prévention contre tous les risques de catastrophes’’.





Il "invite, dès lors, le Ministre de l’Intérieur à poursuivre le renforcement de l’organisation et des équipements de la Brigade nationale des Sapeurs-pompiers, structure de premier plan, qui doit être davantage outillée en moyens logistiques de dernière génération ainsi qu’en ressources humaines supplémentaires de qualité’’.





Le communiqué indique qu’’’iIl sera envisagé la création d’un corps de pompiers volontaires bien formés’’.