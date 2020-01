Dakar, 31 déc (APS) - Le chef de l’Etat Macky Sall, soulignant la nécessité de "cultiver l’esprit de diligence dans l’administration" sénégalaise, déclare tenir en particulier "à l’application intégrale du programme de dématérialisation des procédures et formalités administratives".



"Je tiens, en particulier, à l’application intégrale du programme de dématérialisation des procédures et formalités administratives. Nous serons au rendez-vous de 2035 en marchant au rythme du fast track. Parce que rien ne peut attendre. Tout est urgent et prioritaire", a-t-il déclaré dans son message à la nation à l’occasion du nouvel an.

Selon lui, préparer l’avenir, "c’est cultiver l’esprit de diligence dans l’administration et consolider la gouvernance sobre et vertueuse que nous avons érigée en principe de gestion des affaires publiques".

"Il nous faut rompre avec la routine bureaucratique pour une action publique plus diligente et plus efficace", a-t-il insisté dans ce discours radiotélévisé, avant d’ajouter que de la même manière, "la rationalisation des dépenses de fonctionnement de l’Etat se poursuit".

"Déjà, la facture téléphonique de l’administration a été réduite de façon substantielle. Le même effort est en cours pour les dépenses en électricité, parc automobile et logements administratifs. Les économies ainsi réalisées serviront à renforcer le financement de nos programmes sociaux", a indiqué le chef de l’Etat sénégalais.