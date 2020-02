Séoul (Corée), 5 fév (APS) – Le prix Sunhak 2020 pour la paix décerné au président Macky Sall est "une grande fierté" qui vient récompenser ses efforts dans la recherche de la paix et la promotion du dialogue social, a indiqué, mercredi, à Séoul (Corée), l’envoyée spéciale du chef de l’Etat, Aïssatou Tall Sall.



Le prix a été remis à Séoul au ministre des Affaires étrangères Amadou Bâ par Dr Hak Ja Han Moon, veuve du fondateur de la Fédération internationale pour la paix universelle (FPU).



Pour Aissata Tall Sall, "recevoir cet important prix devant la communauté internationale en miniature que constitue les milliers de délégués présents dans cette salle, est une parfaite reconnaissance des efforts consentis par le chef de l’Etat dans la recherche de la paix et dans la bonne gouvernance".



L’envoyée spéciale du chef de l’Etat a magnifié "un symbole important", soulignant que "dans notre région sahélienne, la paix doit être un leitmotiv".



Elle affirme qu’"après réception de ce prix, Macky Sall a la responsabilité de ne pas baisser les bras et de continuer à assumer son leadership mondial dans la recherche de cet idéal".



Aïssata Tall Sall a par ailleurs loué le geste du chef de l’Etat qui a offert les 300 millions CFA accompagnant le prix au Fonds pour la paix de l’Union africaine (UA). "Cela démontre encore une fois le niveau d’engagement panafricain du président Macky Sall", a-t-elle estimé.



"Le président Macky Sall a montré à la face du monde un modèle de gouvernance dont je pouvais m’inspirer", a pour sa part déclaré l’ancien président du Nigeria, Goodluck Jonathan.



Pour le président de la zone Afrique de l’Ouest des chambres des experts européens, l’Ivoirien Sidiki Sangaré, la remise du prix Sunhak au président Macky Sall, chef de l’Etat d’un "pays modèle de démocratie" et qui n’a "pas connu de graves crises politiques" comme ailleurs, montre que "l’Afrique a des dirigeants épris de paix et capables de réussir de bonnes choses".



"Il est donc impérieux de prendre exemple sur le président Macky Sall pour batir nos pays", a estimé M. Sangaré.



Il Sik Hong, président du Comité du prix Sunhak et de l’Institut coréen d’études en sciences sociales et humaines, a rappelé l’essence du prix créé en février 2013 par Dr Hak Ja Han Moon qui veut par ce biais contribuer à soulager la souffrance, résoudre les conflits, réduire la pauvreté, répondre aux menaces sur l’environnement dans le monde entier



Le prix inspiré par le révérend Sun Myung Moon honore depuis 2015 les personnes et les organisations ayant apporté une contribution significative à la paix et au développement humain, à la résolution des conflits et au rétablissement de l’équilibre dans les relations entre l’humanité et l’environnement naturel.



Le révérend Sun Myung Moon professait l’harmonie et la paix dans le monde.