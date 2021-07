Diourbel, 7 juil (APS) - Le projet New deal, qui consiste en un pacte communautaire entre les clubs de jeunes filles, les parents et les ‘’bajenu gox’’ (marraines de quartier), vise à réduire les grossesses et les mariages précoces, a déclaré Mansour Guèye, chargé de programme au Projet promotion des jeunes (PPJ) du ministère de la Jeunesse.

‘’Le projet New Deal est un projet novateur à haut impact pour le développement des jeunes filles, qui est né au niveau de la région de Kolda en 2015 et vise à réduire les grossesses et mariages précoces mais également assurer l’automatisation économique des jeunes filles’’, a-t-il rappelé.

M. Guèye s’exprimait lors d’une réunion du comité régional de développement (CRD) de Diourbel consacrée au passage à l’échelle de ce projet qui cible les jeunes filles âgées de 10 à 24 ans.

Il a rappelé qu’‘’en 2019, lors de la 25ème Conférence internationale sur la population et le développement à Nairobi (Kenya), le Sénégal avait pris l’engagement de procéder au passage à l’échelle dans tous les départements du pays’’.

Le projet est une approche novatrice pour développer le potentiel des jeunes filles, qui repose sur trois piliers, à savoir l’engagement des parents à ne pas marier leurs filles avant 18 ans, l’engagement des filles à ne pas tomber enceinte avant le mariage.

Il s’agit aussi de renforcer le leadership des filles dans la prévention, et la prise en charge des besoins des adolescents et des jeunes.

Pour ce faire, le New deal compte s’appuyer sur l’installation des clubs de jeunes filles au niveau des localités.

‘’Nous en sommes à 300 clubs et 12125 jeunes filles enrôlées au niveau national. La région de Diourbel compte trois clubs de jeunes filles, dont un à Diourbel et deux à Mbacké’’, a-t-il indiqué.

Les participants au CRD ont recommandé de revoir le concept et de l’adapter au contexte local, le terme ‘’deal’’ ayant une connotation péjorative au Sénégal.