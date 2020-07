Dakar, 29 juil (APS) – Le ministère de la Culture et de la Communication rappelle que le recrutement d’agents dans la Fonction publique, au regard des attributions des différents départements, ’’est du ressort exclusif’’ du ministère de la Fonction publique et du Renouveau du service public.

Dans un communiqué transmis à l’APS, ’’le ministère tient à rappeler que le recrutement d’agents dans la fonction publique, au regard des attributions des différents départements, est du ressort exclusif du ministère de la Fonction publique et du Renouveau du service public’’.

Le département de la Culture précise que ’’c’est ainsi que chaque année, une notification portant sur la disponibilité des postes budgétaires autorisés est faite aux départements qui désirent s’attacher les services de nouveaux agents’’.

Lors d’une conférence de presse, des étudiants de la 36ème promotion des animateurs culturels ont dénoncé le recrutement des sortants de la 37ème Promotion à la place de la 36ème sortie bien avant.

’’Concernant le recrutement de l’année 2018 de la 36ème promotion, le ministre de la Culture de l’époque, après avoir pris connaissance du quota des postes techniques, avait exprimé son accord pour s’attacher les services des sortants de ladite promotion’’, rappelle le communiqué.

Il ajoute que la publication de la liste des agents effectivement retenus pour le compte du département a permis de constater qu’en lieu et place de la 36ème promotion, ’’ce sont les sortants de la 37ème promotion qui ont été malheureusement retenus’’.

Toutefois, pour ce qui concerne le recrutement de l’année 2019, la même source signale que ’’des quotas ont été notifiés au ministère qui, par lettre réponse en date du 3 janvier 2020, a transmis au ministre en charge de la Fonction publique les profils retenus, parmi lesquels ceux de la 36ème promotion, afin de permettre à la commission nationale de recrutement d’entériner leur engagement’’.

Le communiqué précise que ’’ce processus ainsi engagé résulte d’une promesse faite à l’occasion de l’audience accordée par le ministre aux sortants de la 36ème promotion’’.

Le ministre de la Culture et de la Communication rappelle qu’à ’’l’image de nombre d’écoles nationales de formation professionnelle, les diplômes délivrés par l’école nationale des arts ne donnent pas droit à l’accès automatique à la fonction publique’’.

Selon le communiqué, ’’cette disposition prévue par l’article 4 du décret n°95-936 du 10 octobre 1995 portant création, organisation et fonctionnement de l’école nationale des arts, est notifiée à tous les candidats aux concours d’entrée à travers une fiche d’information’’.

’’(...) le ministère de la Culture et de la Communication réitère ses bonnes dispositions à maintenir, dans une ambiance sereine et responsable, le dialogue et la concertation porteurs de solutions à toutes les questions relatives à l’épineux problème de l’emploi des jeunes’’, conclut le texte.

SG/OID/ASB