Dakar, 24 mai (APS) - Le rédacteur en chef de l’Agence de presse Xinhua (Chine Nouvelle), He Ping, est attendu à Dakar en juin pour renouveler le partenariat avec l’Agence de presse sénégalaise (APS), a-t-on appris de source officielle.

Au cours de son séjour à Dakar du 11 au 13 juin, M. Ping, qui est la deuxième personnalité de l’agence, avec rang de ministre, va rencontrer le directeur général de l’APS, Thierno Birahim Fall, précise la même source.

M. Ping et M. Fall vont renouveler le partenariat entre Xinhua et l’APS et discuter de plusieurs sujets (coopération, partenariat) et les rôles des deux agences de presse dans l’initiative ’’la Ceinture et la Route" (ICR), lancé en en 2013 par le président chinois Xi Jinping.

Après l’APS, le rédacteur en chef de l’Agence Chine nouvelle, et sa délégation vont effectuer une visite au quotidien Le Soleil.

En compagnie du chargé des Affaires culturelles de l’Ambassade de Chine à Dakar, ils seront reçus par le ministre de la Culture et de la communication Abdoulaye Diop.