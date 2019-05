Dakar, 23 mai (APS) - Le réseau Siggil Jigeen, une association de promotion de la femme, condamne les cas de violences faites aux femmes et demande à l’Etat de réagir.

Pour le réseau Siggil Jigeen, "cette longue liste suscitant l’indignation générale, interpelle naturellement l’Etat à y faire face et (…) avec une attention particulière à accorder aux enfants, aux filles et aux femmes qui sont parmi les catégories vulnérables"



Le Réseau Siggil Jigeen ’’constate et condamne toutes ces violences faites à l’égard des femmes", lit-on dans un communiqué transmis à l’APS.



Selon cette association, "le contexte du Sénégal nous interpelle avec la liste des meurtres abominables notés tels l’assassinat de Binta Camara retrouvée morte à Tambacounda, de Coumba Yade à Thiès, de Mariama Sagna à Keur Massar ou encore le cas du corps nu en état de décomposition avancée d’une dame retrouvé près du marché de Ouakam".

Pour cela, il demande à l’Etat de prendre des "mesures drastiques" à savoir "le déploiement des moyens de l’Etat, la criminalisation du viol ou encore le renforcement des peines".

"Nous devons agir parce que la sécurité au Sénégal est elle-même dans l’insécurité", selon le réseau Siggil Jigeen.

"Coupeurs de route, voleurs, violeurs et autres agresseurs n’hésitent plus à tuer, souvent avec cruauté. Les cas sont si fréquents qu’ils deviennent banalisés. On ne s’émeut plus outre mesure de ces barbaries, éphémérides dans nos consciences", lit-on dans le communiqué.