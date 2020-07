Kaolack, 15 juil (APS) – Rosalie Diop, membre de l’ONG Acdev, a jugé, mercredi à Kaolack, ‘’satisfaisant’’ le travail des +Bajenu Gokh+ des femmes bénévoles en charge de la promotion de la santé de la reproduction dans les communautés.

"Nous étions à Kaolack pour évaluer et faire la restitution des résultats obtenus au terme d’un projet de recherche avec les Bajenu Gox . Dans l’ensemble, les résultats sont satisfaisants", a confié Rosalie Diop, chercheur principal du projet.

Il s’agissait à travers cette mission de partager les résultats préliminaires de la mise en œuvre des interventions du projet Bajenu Gokh et mettre à la disposition de ces femmes des kits de protection et de sensibilisation, a-t-elle rappelé.

"Kaolack fait partie des associations de "Bajenu Gokh" qui ont été couvert par le projet financé par le CRDI et ses partenaires et coordonné l’ONG Acdev. On était revenu à Kaolack pour discuter avec la communauté des résultats afin de les valider et entamer la réflexion sur d’autres projets’’, a expliqué Mme Diop.

Elle a indiqué que le projet consistait à accompagner financièrement les Bajenu Gokh, à renforcer leurs connaissances et capacités d’accompagner les femmes en état de grossesse, les femmes allaitantes, les enfants qui doivent être vaccinés.