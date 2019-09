Dakar, 6 sept (APS) - Le volontariat demeure un outil puissant pour promouvoir l’innovation et engager les jeunes dans les questions de développement, a indiqué vendredi à Dakar, la directrice régionale de l’Afrique de l’Ouest et du centre du programme des volontaires des Nations unies, Afke Bootsman.

’’A travers les valeurs de solidarité et de partage qu’il incarne, le volontariat reste un outil puissant pour promouvoir l’innovation et engager les jeunes dans les questions de développement’’, a-t-elle déclaré.

Mme Afke Bootsman s’exprimait à l’occasion de la journée internationale de la jeunesse, axée sur le thème ’’L’éducation à travers l’engagement volontaire des jeunes’’, en présence du directeur de cabinet de la ministre de la Jeunesse et de la Représente résidente de l’UNICEF au Sénégal.

Selon Afke Bootsman, face aux défis de l’éduction, ’’le volontariat permet alors de développer une chaîne de solidarité autour de l’école’’.

Le thème de cette journée consacre, selon elle, ’’les efforts’’ déployés par ’’les jeunes eux-mêmes de manière volontaire, à trouver des solutions aux défis qui se posent dans ce monde évoluant constamment’’.

L’engagement des jeunes ’’demeure crucial non pas parce qu’ils sont les premiers concernés, mais pour leur force de proposition et d’innovation’’, a déclaré Afke Bootsman.

’’Les jeunes volontaires avancent et améliorent leur éducation et s’investissent pour faire profiter les autres jeunes de leurs acquis’’, a-t-elle ajouté, précisant que ces derniers apportent un dynamique et un engament qui font la différence.

Pour Mme Bootsman, ’’rendre l’éducation plus pertinente, équitable et inclusive est essentiel pour parvenir à un développement durable’’.

La coordonnatrice-résidente par intérim du Système des nations unies au Sénégal, Lena Savelli, a salué les ’’efforts’’ déployés par le gouvernement en matière d’éducation et de formation des jeunes.



’’Il faut souligner que l’Etat du Sénégal a déployé des efforts considérables en matière d’éducation et de formation des jeunes. Il y a lieu ici de le féliciter et de saluer ses efforts’’, a dit Lena Savelli.

Selon elle, une éducation de qualité, inclusive et équitable ’’reste essentielle’’ pour préparer les jeunes à ’’être des citoyens et des apprenants actifs tout au long de leur vie.