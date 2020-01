Dakar 14 jan (APS) - Le ministre des Collectivités territoriales, du Développement et de l’Aménagement des territoires, Oumar Guèye, a exhorté mardi, les agents de son département à ’’plus d’engagement" et de "sacrifice" dans le travail.

Le ministre s’exprimait lors de la cérémonie de remise de décoration aux agents promus aux Ordres nationaux.

M. Guèye a rappelé, l’objectif de cette cérémonie "est d’honorer aux différents Ordres nationaux, des concitoyens méritants ayant servi la nation avec abnégation et dévouement et qui doivent être cités en exemple pour les générations futures".

En termes de perspectives, le ministre, envisage de faire adopter la loi d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire et valider le plan national d’aménagement et de développement du territoire.

A propos de la validation du plan national d’aménagement et de développement du territoire, il a indiqué qu’elle va être très bientôt faite par le président de la République, Macky Sall.

Le ministre a aussi promis, de mettre en œuvre le projet de modernisation et de numérisation de l’état-civil en partenariat avec l’Union européenne pour un montant de 18 milliards de francs CFA.

Oumar Guèye a également annoncé, la mise en place du programme d’appui aux communes et aux agglomérations, Sénégal rural (PACASEN) ainsi que la mise en place d’un centre national des élites et acteurs territoriaux.

Evoquant le processus de mise en œuvre de la fonction publique locale, le ministre précise que ’’tous les décrets sont signés’’, avant d’annoncer dans les prochains jours, l’entame d’une tournée nationale dans les 14 régions pour une implémentation de la fonction publique locale.

Pour sa part Alioune Badara Mbengue, gouverneur de la région de Kaolack et porte-parole des récipiendaires a soutenu ’’qu’au-delà des moyens humains et logistiques, le président Macky Sall a mis les moyens financiers pour faire fonctionner cette décentralisation sur le terrain’’.

Poursuivant, le gouverneur signale que ’’les fonds de développement et les fonds d’équipements des collectivités territoriales ont été mis à la disposition des collectivités territoriales et des administrations déconcentrées avant la fin de l’année qui précède l’exercice auquel, ils s’en vont’‘.