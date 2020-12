Thiaroye, 8 déc (APS) – Le Haut commandant de la gendarmerie sénégalaise, le général Jean-Baptiste Tine, a souligné mardi à Thiaroye, la nécessité d’étendre aux civils les valeurs léguées par les Tirailleurs sénégalais.



’’Nous faisons toujours de sorte que les valeurs tirées du Tirailleur sénégalais soient ancrées dans la tête des soldats sénégalais. Nous avons aussi l’ambition d’en faire de même pour tous les citoyens sénégalais. Elles ne doivent pas seulement concerner les militaires’’, a-t-il déclaré.



Le général Tine s’exprimait à l’occasion de la 16e Journée du Tirailleurs sénégalais organisée aux cimetières militaires de Thiaroye.



Cette localité de la banlieue de Dakar a été le théâtre le 1er décembre 1944 d’un massacre de soldats africains perpétré par l’armée coloniale française. Les victimes réclamaient le paiement d’émoluments après avoir combattu aux côtés de la France et de ses alliés lors de la seconde guerre mondiale.



’’Les valeurs qu’incarnaient les Tirailleurs sénégalais doivent se refléter sur les soldats sénégalais, mais aussi sur tous les citoyens de ce pays’’, a insisté le haut commandant de la gendarmerie nationale.



Il a rappelé qu’il était important de tirer de la réhabilitation et de la reconnaissance du Tirailleurs sénégalais des valeurs pouvant fondre un patrimoine immatériel qui irrigue l’histoire du soldat sénégalais.



Tine, également Directeur de la Justice militaire, a fait savoir que c’est grâce à ces valeurs que le soldat sénégalais est reconnu à travers le monde, précisant qu’elles ’’respectent l’être humain, prônent le courage, la justice et la bravoure’’.



La cérémonie a été marquée par le dépôt d’une gerbe de fleurs et une visite du Musée du tirailleur. Elle a enregistré la présence de membres de la famille du professeur Iba Der Thiam, décédé récemment à l’âge de 83 ans.



L’édition 2020 de la Journée du Tirailleur a rendu hommage à cet historien qui a abattu un travail immense dans la reconnaissance et la réhabilitation du tirailleur sénégalais, a salué le chef de la gendarmerie nationale.



Iba Der Thiam, l’un des initiateurs et artisans de la célébration d’une telle journée, a été ’’un inspirateur et un défenseur des Tirailleurs sénégalais’’ a encore témoigné le général Tine.



Cette 16ème édition célébrée partout dans le pays a pour thème : ’’Hommage à feu le Professeur Iba Der Thiam, Défenseur des Titrailleurs sénégalais, Bâtisseur du Monde Libre".



