Dakar, 29 déc (APS) - Les contours du projet conjoint Plateforme-Covid-19, Appui au Secteur productif des Groupes Vulnérables ont été présentés, mardi, aux acteurs et bénéficiaires lors d’une réunion-bilan, a appris l’APS.

"Cette réunion avait pour objet de faire le point sur l’état de la mise en œuvre du projet, de mettre en exergue les résultats obtenus et d’identifier éventuellement des contraintes à la mise en œuvre", lit-on dans le communiqué transmis à l’APS.

Selon le document, il a aussi été question "de recueillir les analyses des acteurs et des partenaires et faire des recommandations pour une meilleure implémentation du projet au niveau local en vue d’un passage à l’échelle".

Ce projet et mis en œuvre par l’Organisation des Nations-Unies pour le Développement (PNUD) en partenariat avec le ministère du Commerce et des et des PME à travers l’Agence de Développement et d’Encadrement des Petites et Moyennes Entreprises (ADPME).

Les travaux qui se sont déroulés essentiellement en plénière, d’après les organisateurs, ont permis de parvenir à des résultats.

"L’état d’avancement du projet a été présenté et des solutions proposées, les résultats du projet ont été présentés sous forme de témoignages et de visuels, les analyses, observations et recommandations des acteurs et des partenaires ont été recueillies", renseigne le communiqué.

Selon la même source, une feuille de route a été également élaborée tenant compte des perspectives et recommandations en vue d’un passage à l’échelle.

Cette réunion-bilan est organisée après l’exécution de la première phase du projet dans cinq communes, fait-elle savoir.

Elle ajoute que cette rencontre se tient également en droite ligne de plusieurs interventions récentes du projet, notamment la première réunion du comité de pilotage tenue le 18 août dernier et celle qui s’est déroulée les 12 et 13 novembre 2020.