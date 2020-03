Sédhiou, 13 mars (APS) – Les dynamiques frontalières ’’sont des éléments de stabilité importants pour nos pays’’, a soutenu vendredi à Sédhiou le directeur général de l’Agence de presse sénégalaise, Thierno Birahim Fall.



Il s’exprimait à l’ouverture du séminaire annuel de l’Agence de presse sénégalaise (APS) et la Fondation Konrad Adenauer (FKA).

La rencontre de trois jours a pour thème ’’Les dynamismes transfrontaliers et l’intégration régionale’’ avec les exemples des régions de Sédhiou et Kolda (sud).



Le thème du séminaire permet ’’de diagnostiquer les problèmes et les enjeux du développement de la localité et de toutes ses zones à travers les dynamiques frontalières et les perspectives de la coopération frontalière’’, a dit Thierno Birahim Fall.