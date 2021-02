Dakar, 15 fév (APS) - Les Sénégalais établis en Mauritanie occupent la deuxième place pour les envois d’argent des migrants sénégalais vivant sur le continent africain, a indiqué l’ambassadeur du Sénégal à Nouakchott, Moustapha Ndour.

’’A l’instar de la diaspora sénégalaise en général, ils (les sénégalais établis en Mauritanie) avaient, selon le Rapport intitulé +Migration au Sénégal : profil national 2018+ établi par l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD) et l’Organisation mondiale pour les migrations (OIM), fait des envois qui avaient atteint 72 milliards de francs CFA en 2017", a expliqué le diplomate sénégalais.



"En Afrique, en termes de pourvoyeurs de fonds, les Sénégalais résidant en Mauritanie arrivent en deuxième position derrière ceux de la Gambie et devant nos compatriotes du Gabon", a ajouté M. Ndour dans un entretien avec le quotidien national Le Soleil dans le cadre d’un numéro spécial consacré à la Mauritanie.



L’ambassadeur du Sénégal en Mauritanie a saisi l’occasion pour faire un tour d’horizon des relations diplomatiques entre les deux pays, "marquées par des contacts politiques de haut niveau, des échanges de délégations et un dialogue régulier sur tous les sujets d’intérêt commun".



"Les secteurs de concentration de notre coopération sont la pêche, l’élevage, l’énergie, la sécurité, les transports, etc.", a relevé M. Ndour, rappelant la construction en vue du pont de Rosso sur le fleuve Sénégal.



"Ce pont a une forte dimension d’intégration entre les deux pays et sous-régionale entre le Maghreb et la Cedeao. L’ouvrage facilitera la circulation des personnes et des biens et devrait impulser les échanges économiques entre nos deux pays", a conclu le diplomate.