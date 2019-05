Touba, 14 Mai (APS) – Le khalife général des mourides, Serigne Mountakha Bachir Mbacké, a réitéré l’importance pour les fidèles d’œuvrer en faveur de la tolérance religieuse afin de mieux asseoir la cohésion sociale.



Le guide de la confrérie Mouride s’exprimait lors d’une audience accordée lundi à Touba au représentant résident de la Fondation Konrad Adenauer au Sénégal. Thomas Volk était notamment venu l’informer de la tenue prochaine à Dakar d’un colloque interreligieux.



‘’Nous sommes en train de préparer notre colloque interreligieux qui se déroulera les 26 et 27 Juin à Dakar. Des intervenants en provenance de l’étranger et des différentes régions du Sénégal en plus d’associations de la société civile y participeront’’, a expliqué Volk après avoir rencontré le khalife général des mourides.



Il sera beaucoup question de la contribution économique des religions pour le développement du Sénégal, a indiqué le représentant résident de cette fondation allemande au Sénégal.



Il a ajouté : ‘’Au Sénégal, les religieux sont très importants pour la cohésion sociale. Ils contribuent quotidiennement dans la vie spirituelle et sont en même temps des acteurs importants de la société’’.



Thomas Volk a rappelé que le dialogue interreligieux est au cœur du travail de sa fondation depuis une décennie en raison de son importance dans la préservation de la cohésion sociale.



Il a vanté le rôle de modèle joué par le Sénégal dans le dialogue interreligieux tout en réaffirmant la nécessité d’œuvrer davantage pour la prévention de l’extrémisme dans une sous-région caractérisée par sa fragilité.



