Dakar, 2 nov (APS) - Le projet de loi portant code forestier adopté vendredi par les députés va aider à protéger les forêts, au profit "des générations actuelles et futures", assure le ministre de l’Environnement et du Développement durable, Mame Thierno Dieng.



Les députés ont adopté à l’unanimité et sans débat le texte, vendredi après-midi, presque cinq mois après une réunion de la commission parlementaire chargée du développement et de l’aménagement du territoire, sur le projet de loi en question.



Le nouveau code "a une seule finalité, celle de préserver les forêts et la ressource forestière du Sénégal", a expliqué Mame Thierno Dieng, qui a défendu le texte lors de la réunion de la commission comme en séance plénière.



Le nouveau code va aider à "satisfaire les besoins des générations actuelles et futures, en termes de gestion forestière au Sénégal", assure-t-il.



Les peines ont été durcies et le sursis est "désormais exclu" des sanctions devant être appliquées à l’encontre des auteurs de pillage de ressources forestières, a dit Mame Thierno Dieng.



La protection des forêts, qui était dévolue aux régions, est désormais une compétence du département et de la commune, selon M. Dieng.



Le texte favorise le "renforcement du pouvoir de gestion des collectivités territoriales sur les forêts situées hors du domaine forestier", ajoute-t-il.



"Il est aussi question, dans le projet de loi, d’une meilleure rationalisation es conditions d’exploitation des forêts", poursuit le ministre de l’Environnement, assurant que le nouveau code forestier va instaurer "une dynamique nationale et internationale de préservation de l’environnement et de promotion du développement durable".



Le nouveau texte, qui comprend 92 articles, va de même favoriser "la déconcentration" de certaines prérogatives de gestion du service des eaux et forêts, de la chasse et de la conservation des sols, selon Mame Thierno Dieng.



Le code forestier permettra également de contribuer à "une meilleure répartition des recettes forestières entre l’Etat et les collectivités territoriales, ainsi qu’une meilleure implication du secteur privé dans la gestion de l’environnement".



En plus, "il s’agira de créer des forêts privées et de développer des concessions forestières", en même temps que sera créé un "fonds national" dédié à la conservation et à la valorisation du patrimoine forestier, affirme M. Dieng dans le rapport donné de sa réunion du 6 juin par la commission parlementaire.



S’y ajoute qu’un "fonds local d’aménagement" sera mis en place selon le ministre, en vue de faciliter "la participation des acteurs concernés par la mise en œuvre des prescriptions techniques des plans d’aménagement des forêts".



Des associations de protection de l’environnement dénoncent souvent une exploitation abusive des forêts sénégalaises par des exploitants locaux et étrangers.



Parmi ces organisations figure l’Oceanium, que dirige l’ancien ministre sénégalais de l’Environnement, Haïdar El Aly.