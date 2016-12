Dakar, 20 dec (APS) – L’entreprise culinaire "Les Gourmandises de Karelle" a remporté le premier Prix du Linguère Digital Challenge (LDC) 2016 de la Sonatel, qui est doté de 10 millions de francs CFA, annonce un communiqué de la société de télécommunications.

"Le LDC est spécifiquement ouvert aux entreprises dirigées par des femmes, qui auront fait preuve notamment d’innovation dans l’usage des moyens de communication numérique (télécommunications fixes ou mobiles) dans leurs activités, avec un impact social et/ou environnemental concret pour la communauté", à savoir "le nombre d’emplois créés, l’effet sur la santé, l’éducation ou les besoins énergétiques, etc.", explique le communiqué.

Il précise que cette distinction a été décernée dans le cadre de la responsabilité sociale de l’entreprise, l’"un des piliers de la stratégie de la Sonatel".

Lancé en 2015, le LDC en est à la deuxième édition de son Prix de l’entreprenariat numérique féminin (PENF).

La lauréate 2016, Karelle Vignon-Vullierme, projette de lancer le service de "box repas light" à livrer au client, mais aussi une "production de vidéos de cours et de reportages culinaires dans les contrées africaines, à travers la cuisine".

Le deuxième prix du LDC 2016, doté de cinq millions de francs CFA, est allé à "Aawdi", une plateforme en ligne sur web et mobile, qui facilite l’accès aux semences, selon le communiqué.

"Ce prix LDC permettra le lancement d’une campagne de communication grand public, la formation des souscripteurs sur l’utilisation et le fonctionnement du produit, etc.", a réagi la responsable d’"Aawdi", Dicko Sy.

Le troisième prix du LDC 2016, doté de quatre millions de francs CFA, revient à "Signare Express", un service de livraison et de messagerie express employant des femmes sur le terrain et lancé par Aïcha Aïdara Bousso.

"Ce prix aidera notre jeune entreprise à développer son projet de géolocalisation de son parc roulant, mais aussi à asseoir une stratégie efficace sur les réseaux sociaux et un marketing digital plus large. Une aubaine", a dit Mme Bousso.

Le "pack start-up", dont bénéficie chaque lauréate, comprend un accompagnement d’un an par la Sonatel et ses partenaires Cofina, Go Média et l’Agence de promotion des exportations du Sénégal (ADEPME), "avec la mise à disposition de services et de technologies de coaching et de mentoring pouvant aider au développement de son activité".

La cérémonie de remise des prix s’est déroulée en marge de la soirée de gala des "Jambar Tech Awards" du CTIC Dakar, un incubateur des entreprises des technologies de l’information et de la communication, le 16 décembre dernier.

Les trois finalistes de ce concours lancé pendant plus d’un mois ont été départagées par les résultats d’un live-voting des participants à la soirée.