Dakar, 11 oct (APS) - Abdou Tall, Gouverneur de district au Lions Club International a appelé les jeunes à être les chevaliers de la lutte contre le nouveau coronavirus.



"Auparavant, les jeunes membres de Lions Club était les chevaliers de la lutte contre la cécité. Aujourd’hui, ils ont répondu favorablement à mon appel et sont prêts à se lancer dans ce combat", a-t-il déclaré samedi lors d’une cérémonie de remise de masques et produits hydro alcooliques à la mairie de Grand Dakar.



’’C’est aux jeunes de porter des messages et d’être des exemples. Ce n’est pas parce qu’ils sont moins vulnérables qu’ils doivent être les plus exposés’’, a fait valoir Tall.



Il a insisté sur l’importance pour la jeunsesse d’être constamment sur le terrain afin de contribuer au changement de comportements face à la pandémie de Covid-19.



Lions Club qui poursuit les célébrations la Journée internationale du Service Lion a remis un don de 1 000 masques et de gels ainsi que 10 termoflashs à la mairie de Grand Dakar.



Le maire de cette commune, Jean Baptiste Diouf, a assuré que les masques et autres produits du don seront redistribués aux écoles relevant du territoire communal.



AT/AKS