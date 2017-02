Dakar, 2 fév (APS) – Le Premier ministre, Mahammed Boun Abdallah Dionne, a invité, jeudi à Dakar, la jeunesse sénégalaise à s’orienter vers des formations en cohérence avec les projets publics et privés, estimant qu’elle n’a aucune raison d’abandonner.

"Il y a beaucoup de chantiers pour ceux qui savent y répondre. Il n’y a aucune raison d’abandonner. De grands projets entrepris par l’Etat à travers le Plan Sénégal émergent sont autant d’emplois pour les jeunes", a-t-il dit.

Le Premier ministre a cité le secteur des mines avec le nouveau Code des mines, ainsi que le démarrage des travaux du Train express régional (TER) qui, selon lui, offre beaucoup d’emplois aux jeunes.

Présidant la 16ème édition du Forum du premier emploi, le Premier ministre a exhorté la jeunesse à opter pour des formations en adéquation avec les chantiers de l’Etat pour trouver leur premier emploi.

"Le projet comme le TER, ce sont des milliers d’emplois. Il faut des milliers de tonnes de béton pour le terrassement, installer l’électricité, etc. Ce travail ne peut être fait que par les jeunes de ce pays. Il faut juste trouver la formation qui sied", a indiqué Mahammed Dionne.

Il invite les jeunes à la recherche de leur premier emploi à faire des formations professionnelles de courte durée, allant de six mois à un an, dans les métiers de l’avenir.

"Il y a des formations très courtes de 6 mois ou plus qui vous permettent d’aller à la conquête de votre premier emploi. Je peux donner l’exemple de la plomberie, de l’électrification ou de la mécanique qui vont ouvrir les portes de la réussite", a dit M. Dionne.

"La vision du PSE est d’abord de produire plus et mieux. L’avenir de l’emploi est dans la production, puisqu’on ne souhaite pas travailler et ne pas produire, sinon ce serait un travail inutile", a relevé le Premier ministre, rappelant que 45 % des jeunes n’ont ni formation ni diplôme.

L’initiateur du Premier forum de l’Emploi, Mbagnick Diop, a soutenu pour sa part que cette rencontre entre les jeunes chercheurs d’emplois et les entreprises a pour finalité de permettre d’insérer le maximum de demandeurs d’emplois dans le monde du travail.

Il indique que la mise en valeur des aptitudes de la jeunesse, en terme quantitatif et qualitatif, favorise sa promotion.