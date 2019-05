Dakar, 22 mai (APS) – Le Conseil pour l’Observation des règles d’éthique et de déontologie dans les médias (CORED) invite les journalistes à être "prudents" et "regardants" dans le traitement des ’’événements malheureux’’, en faisant preuve de plus de professionnalisme.

"Le CORED rappelle à tous les confrères et consœurs qu’en toute circonstance, nous devons rester des journalistes prudents mais aussi très précautionneux dans la manière de traiter des informations aussi graves et qui soulèvent tant d’émotion", écrit le CORED dans un communiqué reçu mercredi à l’APS.

L’instance d’autorégulation dit avoir noté que "plusieurs médias audiovisuels et écrits, ont titré ce lundi, sur le weekend macabre où des femmes et enfants sont morts, notamment sur le meurtre de Bineta Camara, révélant qu’elle a été violée avant d’être tuée à Tambacounda".

Le CORED constate que "dans un empressement inexplicable, certains organes de presse ont très vite pointé du doigt le vigile Ass Malick Diop, n’hésitant pas à mettre sa photo à la une, comme l’auteur présumé de ce crime odieux".

"Pourtant, dès le lendemain, la police de Tambacounda finit par mettre la main sur le [présumé] meurtrier Pape Alioune Fall qui a avoué son crime. Entre temps, l’autopsie a aussi révélé que Bineta Camara, n’a finalement pas été violée", déplore le CORED.

Ces faits, note-t-il, "contredisent ainsi les informations livrées par des confrères, plusieurs quotidiens et sites en ligne" qui "se sont distingués en relatant les faits dans une surenchère de détails portant parfois atteinte à la dignité de la victime et sans souci pour la douleur des familles".

Le Cored rappelle qu’"en pareilles situations, particulièrement, il faut savoir identifier les bonnes sources en lieu et place des rumeurs et autres racontars".

De même, souligne l’instance d’autorégulation, il n’appartient pas aux journalistes de "se mettre à la place des enquêteurs et des médecins seuls détenteurs en l’espèce de la bonne information".

Ainsi, le CORED exhorte les professionnels des médias à être "prudents et regardants sur la forme de couverture de tels événements malheureux, en faisant preuve de plus de professionnalisme".

"Les faits divers tragiques requièrent une autre approche qui intègre le respect de la dignité des victimes mais aussi de la douleur des familles", conclut-il.