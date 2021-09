Washington, 4 sept (APS) - La communauté sénégalaise et africaine installée aux Etats-Unis d’Amérique salue la décision de la compagnie nationale Air Sénégal d’ouvrir deux dessertes hebdomadaires vers New-York et Washington.

Le premier vol, qui a décollé de l’aéroport international Blaise Diagne de Diass (AIBD), est arrivé tôt jeudi matin, 2 septembre, à Washington, où un diner de réception a été organisé le même jour par le service économique de l’ambassade du Sénégal aux Etats-Unis, a constaté l’APS.

Ce diner a réuni le secrétaire d’Etat des Sénégalais de l’extérieur, Moise Sarr, l’ambassadeur du Sénégal aux Etats-Unis, Elimane Kane, le ministre-conseiller chargé des affaires économiques à l’ambassade du Sénégal, Mamadou Kane, des diplomates africains ainsi que des représentants de la communauté africaine

et sénégalaise.

Le directeur général de l’APS, Thierno Birahim Fall, était également présent à cette rencontre.

Ibrahima Kane, directeur général d’Air Sénégal, a décliné à cette occasion les ambitions de la jeune compagnie lancée en 2018, avant d’inviter les ressortissants sénégalais et africains vivant sur le sol américain à aider à la réussite du pari visant à en faire "une fierté continentale".

"Le lancement de cette desserte permettra de faire jouer à l’aéroport international Blaise Diagne de Diass (AIBD) son rôle de hub aérien", avait dit M. Kane, en présence du ministre du Tourisme et des Transports aériens, Alioune Sarr, venu s’enquérir de l’état d’avancement de la préparation de la desserte Diass-New-York-Washington.

"Le vol inaugural est rempli à 100% et les passagers qui composent ce vol viennent à 60% de la sous-région ouest-africaine", avait-il expliqué.

Le directeur général d’Air Sénégal a aussi saisi l’occasion de ce diner pour présenter aux nombreux invités la nouvelle représentante de la compagnie nationale, Rama Niane, qui aura ses bureaux à New-York.

Tous les invités, représentants diplomatiques comme membres des différentes branches de la communauté africaine, ont salué la décision des autorités sénégalaises d’ouvrir ces nouvelles dessertes vers Washington et New York, par Airbus A330 neo, un avion d’une capacité de 12 tonnes de fret par vol.

Les places des prochains vols sont déjà tous réservées, apprend-on des responsables de la compagnie nationale.

Air Sénégal propose désormais deux vols par semaine (jeudi et dimanche) entre Dakar-Blaise-Diagne et les aéroports américains de New-York-JFK et de Washington-Dulles.