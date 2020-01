Dakar, 27 sept (APS) - La ministre de la Fonction publique et du Renouveau du service public, Mariama Sarr a appelé les nouvelles recrues de la fonction publique à faire de l’administration publique, une entité efficace au service des citoyens.

La ministre présidait, jeudi, le lancement des sessions de formation à l’intention des 1115 nouvelles recrues de la fonction publique sénégalaise.

Elle a assuré que son ministère qui porte "comme vision, une fonction publique performante", veut "réinventer notre façon de servir qui n’est plus une simple option mais une nécessité".

Mariama Sarr a précisé que la session de formation des nouvelles recrues de la fonction publique participe non seulement à bâtir une administration publique solide, respectable de la légalité mais de leur inculquer les valeurs fondamentales du service publique qui s’articulent autour du professionnalisme et de l’éthique.

Elle a invité les nouveaux agents à saisir les opportunités pour faire une carrière enviable dans l’Administration et d’en faire une entité efficace au service des citoyens.

Mme Sarr a insisté sur "un besoin de consolider la formation et de tendre vers d’autres cibles de renforcements de capacités aussi bien à la fonction publique que pour d’autres institutions du ministère utilisateur".

"Le service public doit rester dans sa dynamique de promotion de la qualité du service et d’améliorer la productivité des agents de l’Etat", a ajouté le ministre de la Fonction publique et du Renouveau du service public.

Pour le ministre, "’Etat aura à cœur de promouvoir et de garantir les valeurs de la qualité de l’accueil sous toutes ses formes : téléphonique, physique, et électronique mais aussi promouvoir l’efficacité et le culte du résultat".

"Les agents de l’Etat que vous êtes seront au service de l’intérêt général", a- t-elle dit, saluant par ailleurs, les innovations majeures notées dans certains départements ministériels grâce à la digitalisation et à la dématérialisation des procédures qui est devenue une réalité à la douane, aux impôts et domaines.