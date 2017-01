Linguère, 16 jan (APS) - Le centre de secours des Sapeurs pompiers de Linguère a effectué au total 276 sorties et sauvé 338 victimes d’accidents en 2016 a indiqué son commandant Mamadou Diao.







Le commandant Mamadou Diao qui s’entretenait avec l’APS a informé que ses hommes ont secouru 355 victimes d’accidents et transporté 80 malades aux structures de santé.



Les Sapeurs pompiers de Linguère ont constaté 35 décès dont 17 par accident et 18 corps sans vie retrouvés dans divers endroits, a dit le commandant Diao évaluant à 338 les victimes sauvées par ses hommes.



Il a laissé entendre que le nombre de victimes est plus élevé en 2016 qu’en 2015 avant de souligner que les véhicules de transport dits "Woup Yah", sont à l’origine de la majorité des accidents dans la localité.









