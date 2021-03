Dakar, 30 mars (APS) - L’administration pénitentiaire annonce que les visites aux détenus, suspendues à cause du Covid-19, vont reprendre le 7 avril prochain et se dérouler du lundi au vendredi, les plats et colis de l’extérieur n’étant admis que les week-ends.

Dans un communiqué parvenu mardi à l’APS, l’administration pénitentiaire ‘’informe l’opinion publique de la reprise des visites aux détenus à compter du 7 avril 2021’’.

‘’Pour éviter de grands rassemblements de visiteurs devant les établissements pénitentiaires et assurer une bonne régulation des visites après cette pause, les détenus devront inscrire, auprès du service socioéducatif, leurs parents devant les visiter’’.

‘’Ainsi, chaque détenu pourra bénéficier d’une visite par quinze jours, ce qui permettra de mieux gérer les flux. Les visites sont autorisées du lundi au vendredi. Les jours de visite sont laissés à l’appréciation des directeurs des établissements pénitentiaires’’, ajoute le communiqué.

Il précise que ‘’les plats et les colis venant de l’extérieur sont acceptés uniquement les week-ends (samedi et dimanche)’’.

L’administration pénitentiaire invite les familles au respect des mesures barrières contre le Covid-19.