Linguère, 20 oct (APS) - Le préfet de Linguère, Amadou Bamba Koné, a annoncé jeudi avoir reçu et ventilé 8015 nouvelles cartes d’identité biométriques vers les différents arrondissements du département.



Sur ce lot, l’arrondissement de Sagatta-Djoloff a reçu 2863 cartes et celui de Yang-yang 1708 pièces, contre 218 pour Barkedji, 1014 pour la commune de Linguère et 2212 pour Dodji.

’’J’invite ceux qui n’ont pas pu retirer leur carte, à aller dans les sous-préfectures de leur localité pour faire leur retrait’’, a lancé le chef de l’exécutif départemental.



ADS/AMD/ASG/PON