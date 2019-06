Louga, 28 mai (APS) - Un incendie s’est déclaré dans la nuit de lundi à mardi dans une maison de Darou Marnane, un village de la commune de Thiel dans le département de Lingère (Louga), détruisant 25 tonnnes de vivres sans compter d’autres dégâts matériels, a appris l’APS.

Cheikh Ngingue, un habitant du village joint au téléphone, explique que le sinistre survenu peu avant 20 heures, a été provoqué par des enfants qui transportaient du feu.

"Les flammes ont consumé toute une maison et entrainé la perte de 25 tonnes d’arachide et de maïs ainsi que des nattes, des téléphones portables, des moutons et de l’aliment de bétail", a-t-il détaillé.

Les populations et les agents des eaux et forêts se sont mobilisés jusqu’à 1h du matin pour éteindre le feu, mais celui-ci avait déjà fini de dévaster la maison.

"Les habitants ont tout perdu. Ils n’ont même pas où dormir ce soir", a témoigné M. Ngingue, demandante aux autorités et personnes de bonnes volontés de venir en aide aux victimes.