Guédiawaye, 8 octobre (APS) – La direction de l’hôpital Roi Baudoin de Guédiawaye a réceptionné jeudi au profit de son service pédiatrique des produits alimentaires pour nouveaux nés et des jouets offerts par le Lion Club dans le cadre de la célébration de la journée internationale du ‘’Lionisme’’.



Le don est notamment constitué de 1.400 kits avec des biberons et de 360 sachets de mélange de fortifiant et de riz pour bébé. Des jouets pour enfants ont été également offerts à ce service.



"Vous êtes venus au bon endroit, car ce centre hospitalier polarise beaucoup de quartiers et son service de Pédiatrie est très sollicité par les habitants de la banlieue", a dit Mouhammadou Bachir Ndiaye le Directeur Administratif et Financier de l’hôpital.



M. Ndiaye qui représentait aussi la Directrice de l’hôpital a ajouté que "le besoin se fait sentir dans cet établissement sanitaire".



’’L’État ne peut pas tout faire. Il faut des volontaires qui s’activent pour la communauté", a-t-il souligné.



Pour la Directrice régionale du district 411 du Lions Club, Coumba Jeanne Diop, ce don entre dans le cadre de la célébration de la journée internationale du service Lions.



AT/AKS/OID