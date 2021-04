Louga, 19 avr (APS) – Les dix jeunes choisis pour représenter le département de Louga au Conseil national sur l’emploi prévu jeudi à Dakar, l’ont été sur la base de critères relatifs à l’âge et à la situation professionnelle, a appris l’APS de source officielle, lundi.



"Le choix de ces représentants a été fait suivant des critères. Nous avons impliqué toute la jeunesse en nous adressant directement au Conseil départemental de la jeunesse pour la sélection’’, a ainsi expliqué le préfet du département, Mariama Traoré.



Elle réagissait à une sortie publique du président du Conseil communal de la jeunesse de Louga, Gora Touré, dénonçant la méthode de choix des jeunes représentants. Il a notamment souligné qu’une partie des jeunes choisis ne répond pas aux critères.



"Nous avons élargi la délégation aux jeunes d’autres secteurs comme l’élevage, l’agriculture et l’artisanal. Nous avons aussi choisi comme critère l’âge en prenant les jeunes âgés de moins ou 35 ans’’, a fait savoir le préfet.



Mme Traoré a précisé que la catégorie socioprofessionnelle des participants a également été prise en compte, en insistant sur le fait qu’aucun problème n’avait été soulevé à partir du moment les structures de jeunesse avaient été consultées.



Le Chef de l’Etat Macky Sall va présider, jeudi, une rencontre sur le financement du programme d’urgence pour l’emploi et l’insertion socio-économique des jeunes. La rencontre qui devait se tenir le 10 avril passé se tendra finalement ce jeudi.



Une trentaine de jeunes de la région de Louga, dix issus de chacun des trois départements vont représenter la région de Louga à cette manifestation.





SK/AKS