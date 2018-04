Louga, 28 avr (APS) - Le commandant de la 52-éme compagnie des sapeurs-pompiers, Mamadou Ba demande aux autorités locales de Louga de mettre à leur disposition des parcelles pour l’ouverture de nouveaux centres de secours dans la région de Louga qui n’en compte que trois.









"Nous demandons aux autorités locales de nous aider en mettant à notre disposition des parcelles pour abriter d’autres centres de secours" a dit, samedi, à la presse le commandant Mamadou Ba qui remettait les clés de trois fourgonnettes destinées aux centres de secours de Louga, Linguère et Kébémer.



Il a indiqué que "seuls trois centres de secours sont ouverts dans la région de Louga qui est très vaste et des villes comme Dahra et Keur Momar Sarr où nous intervenons beaucoup ont besoin de centres de secours".



Mamadou Ba a laissé entendre que "les populations se rendront en ce moment compte que les interventions sont plus raides". Selon lui, "les sapeurs-pompiers n’ont aucun intérêt à traîner les pieds quand on les appelle mais parfois les distances justifient les retards dans les interventions".



Le commandant Ba qui exerce son autorité sur les régions de Saint-Louis, Matam et Louga plaide également pour la multiplication des bouches d’incendie.



Selon lui, "il est bon de mettre à notre disposition des fourgonnettes mais il faut aussi nous renforcer par l’ouverture de bouches d’incendie".



L’officier des sapeurs-pompiers a en outre signalé que "la région de Louga qui ne compte que 5 bouches d’incendie devrait en avoir davantage notamment à proximité des écoles, marchés et autres lieux de grande fréquentation".



"Les accidents de la circulation dominent les interventions mais les incendies aussi figurent en bonne place dans les milliers d’interventions enregistrés en 2017", a dit le commandant Ba.