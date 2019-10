Louga, 24 oct (APS) - Des agents d’entretien de la voirie mis à la disposition de la mairie de la Louga par le Fonds d’entretien routier autonome (FERA) réclament cinq mois d’arriérés de salaires.

Ces agents en arrêt de travail depuis quelques jours, ont même organisé un sit-in, mercredi à Louga, arborant des brassards rouges.

’’Nous sommes fatigués. Nous sommes en contact, chaque jour, avec la saleté, ce qui est un risque énorme pour notre santé. Donc, ce n’est pas normal. On nous doit cinq mois de salaires’’, a dit Binetou Sylla.

’’Tous les jours, nous arpentons les artères de la ville pour la nettoyer de fond en comble et tout le monde à vu que nous avons changé le visage de la ville. Et rien que pour cela, nous devons être payés’’, a t-elle ajouté.

’’Nous sommes très préoccupés par notre situation. Ils nous devaient trois mois de salaires lors de notre premier contrat. Au lieu de nous payer, ils ont renouvelé le contrat. Cela va faire bientôt deux mois et nous ne sommes toujours pas payés’’, a expliqué, de son côté, Gora Gueye.

Il a invité le maire de la commune de Louga à intervenir auprès de leur employeur pour décanter la situation.

’’Nous avons interpellé à plusieurs reprises la municipalité pour qu’elle nous aide, mais en vain. Nous voulons nos salaires le plus tôt possible sinon on ne va plus travailler’’, a-t- il dit.

La mairie de Louga a signé depuis l’année dernière un contrat avec le FERA. C’est dans le cadre de ce contrat qu’un personnel recruté par le FERA a été mis à la disposition de la ville pour le désensablement des artères et l’entretien du réseau routier, a expliqué Madické Dieng, Secrétaire municipal.

’’Nous avons assisté à un mouvement d’humeur d’agents de nettoiement sous la responsabilité du FERA. Nous avons constaté avec beaucoup d’amertume qu’il y a des retards de salaires et la mairie ne ménage aucun effort pour sensibiliser et faire les démarches administratives nécessaires pour décanter la situation’’, a t-il ajouté.

’’La mairie n’a jamais eu de problème de salaires avec ses agents. Ils ont un contrat avec le FERA et non la mairie. Donc le problème ne se situe pas au niveau de la mairie comme le disent certains de ces travailleurs, mais au niveau du FERA’’, a-t-il précisé.