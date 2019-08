Louga, 20 août (APS) - Le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) a organisé, lundi à Louga, un atelier régional à l’intention des élus locaux et des acteurs intervenant dans la planification territoriale pour les sensibiliser sur les enjeux de la territorialisation des Objectifs du développement durable (ODD).

"La première ambition que nous avions était de mettre à niveau l’ensemble des acteurs territoriaux sur les ODD. Le plus important, c’est de territorialiser les ODD. Nous sommes en pleine phase de l’application de la phase 2 du PSE qui est réservée aux territoires", a dit le gouverneur de Louga, El Hadji Bouya Amar lors de la rencontre.

Malgré les actions de sensibilisation et de concertation menées, le Sénégal est très en retard dans le processus de territorialisation des ODD alors que les résultats attendus des plans de DD ne peuvent être optimaux qu’avec une intégration entière des ODD dans les stratégies de développement local et le suivi des cibles au niveau des collectivités territoriales, selon un document remis à la presse.

D’après la même source, cette localisation des ODD va permettre au pays de mieux prendre en compte les besoins de toutes les couches de la population.

C’est ainsi que le PNUD souhaite appuyer le gouvernement du Sénégal et ses unités décentralisées et déconcentrées dans la mise en œuvre et le suivi des ODD au niveau des collectivités locales territoriales pour atteindre les cibles de l’agenda 2030.

Des ateliers régionaux sur l’agenda 2030 seront organisés dans les 14 régions du pays pour informer sur le processus d’adoption de l’agenda 2030, sur la domestication des ODD, sensibiliser les acteurs sur les ODD, entre autres.

L’économiste nationale au PNUD, Rokhaya Tall Touré, a expliqué que le soubassement des ODD, "c’est d’abord l’universalité, la redevabilité (...)". Il est important que "les collectivités prennent l’engagement d’intégrer les ODD dans leur planification territoriale, de même que son opérationnalisation et le suivi-évaluation", a ajouté Mme Touré.

"Les élus locaux comprennent l’enjeu pour le Sénégal d’atteindre les ODD et que cela doit passer par les collectivités et l’opportunité que cela représente en terme de mobilisation de ressource’’, a-t-elle dit.