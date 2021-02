Louga, 12 fév(APS) – Le Conseil départemental de Louga a fait vendredi un don de 30.000 masques de protection et quelque 500 flacons de gel hydro alcoolique à des établissements scolaires de ce département du nord du pays, a constaté l’APS.



La cérémonie de remise symbolique de ce don a été organisée en présence du gouverneur de la région, El Hadji Bouya Amar et des autorités académiques.



Mberry Sylla, président du Conseil départemental, a souligné lors de la remise que ce geste visait à aider davantage le monde scolaire et les enseignants en particulier à mieux faire face à la seconde vague de Covid-19.



Il a rappelé que la collectivité territoriale qu’il dirige avait déjà entamé il y a une semaine des opérations de désinfection d’une quarantaine d’établissements scolaires du département.



‘’Ce matériel va contribuer à renforcer la prévention contre le nouveau coronavirus dans les établissements scolaires’’, a de son côté indiqué le gouverneur de la région non sans inviter les bénéficiaires à en faire un bon usage.



Le chef de l’exécutif régional a qualifié d’inquiétante la situation épidémiologique dans cette localité en s’appuyant sur le fait que 700 cas positifs de Covid-19 y avaient déjà été enregistrés depuis le début de l’épidémie dont 600 recensés depuis novembre.



Il a alerté sur le fait qu’un problème de disponibilité d’espaces risquait de se poser dans les structures de santé avec le rythme constaté des nouvelles contaminations.



’’Tant que les populations continueront à circuler de région à région, à organiser des cérémonies familiales et religieuses le virus aussi continuera à circuler et à se propager’’, a ainsi averti le gouverneur.



SK/AKS