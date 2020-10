Louga, 15 oct (APS) - Les départements de Louga et Kébémer (nord) vont réceptionner, ‘’d’ici à la fin de l’année’’, leur espace Sénégal services, avec toutes les technologies destinées à faciliter l’accès des citoyens aux services publics et la délivrance d’actes administratifs dans un court délai, a annoncé jeudi le directeur général de l’Agence de l’informatique de l’Etat (ADIE), Cheikh Bakhoum.

‘’Les travaux de l’espace Sénégal services de Louga sont à plus de 85% en termes de réalisation. Nous pouvons dire que l’espace sera réceptionné d’ici la fin de l’année’’, a-t-il dit au terme d’une visite de cette infrastructure.

Selon M. Bakhoum, Louga fait partie des six espaces témoins qui seront lancés dès le début de l’année 2021, avec ceux de Podor, Dagana, Saint-Louis, Kébémer (nord) et Bambey.

‘’Nous sommes en train de travailler avec l’ensemble des services de la région pour opérationnaliser les espaces Sénégal services. Plusieurs administrations ont été démarchées : l’urbanisme, les finances et la justice’’, a-t-il indiqué.

L’espace Sénégal services ‘’est un lieu qui sera doté de toutes les technologies, d’un guichet unique, d’une plateforme qui va intégrer toutes les applications de l’administration, afin de faciliter aux citoyens l’accès au service public’’, a expliqué le directeur général de l’ADIE.

‘’Nous voulons accélérer les procédures, permettre aux citoyens de la région, du département, et à ceux qui vivent en dehors du pays de faire leurs demandes en ligne et d’obtenir leurs actes administratifs’’, a précisé Cheikh Bakhoum.

La volonté de l’Etat du Sénégal de ‘’digitaliser l’administration’’, et dans cette optique, il a mis en place un programme dénommé ‘’Smart Sénégal’’ dont la mise en service est assurée par l’ADIE.

‘’Smart Sénégal’’ est un programme de cinq composantes dénommées ‘’Safe City’’, ‘’Smart Territoires’’, ‘’Ville sans fil’’, ‘’Smart Education’’, ainsi qu’un volet câble sous-marin, avec comme objectif final de mettre le digital à la disposition des populations, indique Cheikh Bakhoum.

Au-delà du guichet unique pour l’accès aux services de l’administration, ‘’il y aura des start-ups pour chaque département, un espace pour booster l’activité économique, des espaces dédiés à la formation, une unité d’acquisition de données et un dispositif pour cartographier le département’’, a-t-il ajouté.

‘’Nous sommes en train de tout faire pour un accès au haut débit, qui est un intrant important pour les Sénégalais dans leur vie quotidienne. Il y a des zones qui n’ont pas assez de couverture. Et avec ces zones wifi, nous allons permettre aux Sénégalais d’avoir accès à l’Internet dans les places publiques, les gares, les hôpitaux, lycées et collèges", a promis M. Bakhoum.

Pour cette première phase du projet, 10 sites ont été choisis à Louga, Linguère et Kébémer pour abriter les espaces Sénégal services, la connectivité devant être dans le même temps renforcée dans l’ensemble des communes de la région.

‘’Pour cela, nous avons signé des conventions avec la mairie de Louga, et nous allons faire la même chose avec l’ensemble des communes de la région pour décentraliser davantage les services que nous allons offrir’’, a assuré le directeur général de l’ADIE.

‘’L’Etat a fait beaucoup d’efforts dans l’accès à l’électricité et à l’eau en zone rurale. Aujourd’hui, le citoyen a besoin de connectivité pour gérer les questions liées à l’emploi, au développement et à la santé’’, a souligné le gouverneur de Louga, El Hadji Bouya Amar.

M. Amar affirme que ‘’le rôle de l’administration est d’offrir au citoyen un service public de qualité, sûr et dans les délais indiqués, et c’est là que la digitalisation va nous aider’’. ‘’Ces espaces, nous devons les gérer dans un partenariat ouvert et travailler avec l’Etat, l’ADIE, le secteur privé et les collectivités locales’’, a suggéré le gouverneur.

Cheikh Bakhoum a aussi visité l’espace Sénégal services de Kébémer, dont les travaux sont également ‘’presque achevés’’.