Louga, 16 juin (APS) - Le Comité de suivi de la mise en œuvre des opérations du Fonds de riposte et de solidarité contre les effets du Covid-19 (Force Covid-19), a salué jeudi, la ’’qualité du travail’’ du Comité régional de gestion des épidémies (CGRE) de Louga pour endiguer la maladie dans la région.

"Nous avons été agréablement surpris par la qualité du travail du CRGE de Louga. Nous avons eu droit à une présentation concernant la gestion de l’épidémie dans la région et nous pouvons féliciter tous les lougatois", a dit la présidente de la commission renforcement de la résilience sociale des populations au sein du comité force Covid-19, Maïmouna Elisabeth Dieng.

S’exprimant au terme de la rencontre du comité de suivi du force Covid-19 avec le CRGE, elle a salué le "dispositif très efficace" mis en place pour lutter contre la maladie.

De même, elle a aussi noté "une grande transparence" du CRGE qui a présenté des rapports hebdomadaires sur ses activités et "un rapport financier avec les sources, les origines des fonds ainsi que leur destination".

"C’est un bel exemple de transparence que nous allons ramener comme belle pratique", a-t-elle dit.

Selon Mme Dieng, ‘’ce sont les services déconcentrés, les autorités administratives, les forces de défense et de sécurité, les citoyens, les associations qui ont mis la main à la pâte pour arriver à ce que Louga ait endigué pour une bonne part la pandémie".

Elle a annoncé que les membres de la délégation du Comité de suivi du force Covid-19 vont poursuivre cet après-midi à Louga.

En plus de la santé, a-t-elle fait savoir, ils vont s’intéresser à la résilience sociale des populations, la distribution de l’aide alimentaire, la stabilité macroéconomique avec l’appui aux secteurs du tourisme, de l’hôtellerie et du transport et la gestion des approvisionnements.

Le Comité de suivi de la mise en œuvre des opérations du Force- Covid-19 en mission pour trois jours au niveau de la région de Louga, va se rendre mercredi et jeudi, dans les départements de Kébémer et Linguère

"Nous avons appris que la région de Louga ne dispose pas de laboratoire d’analyse. Nous allons faire le plaidoyer et demander au niveau central où en est le projet de mise en place de laboratoire à Louga ", a-t-elle promis.