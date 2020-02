Louga, 15 fév (APS) – La ministre de la Femme et de la Protection de l’enfant, Ndèye Sally Diop Dieng, a offert samedi des denrées alimentaires à l’orphelinat Ahmed Madjib de Louga, dans le nord du pays, a constaté l’APS.



Le don, constitué de riz, d’huile et de savons entre autres a été remis audit orphelinat en marge d’une tournée entreprise dans le département de Louga par la ministre de la Femme et de la Protection de l’enfance.



"Nous recherchons des hommes comme vous. Des hommes qui soutiennent le gouvernement sans que nous en soyons au courant", a-t-elle dit, s’adressant à Mayoro Sall, directeur de l’orphelinat.



‘’Rien qu’à voir le comportement des enfants, nous savons qu’ils ont reçu une bonne éducation. Mon département ne ménagera aucun effort pour venir en appui à cet orphelinat’’, a promis Ndéye Sally Diop Dieng.



"Notre objectif est d’aider les plus démunis, soutenir les orphelins en leurs apprenant le Coran, le français. Nous avons eu de bons résultats. Certains ont réussi et travaillent tandis que d’autres poursuivent leurs études à l’étranger", a de son côté réagi le directeur de l’orphelinat.



L’orphelinat construit en 2001 héberge 70 enfants dont 10 filles. Les pensionnaires y apprennent le programme scolaire en français et le Coran jusqu’au baccalauréat.



