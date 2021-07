Louga, 13 juil (APS) - Le Forum de l’emploi et de l’orientation des jeunes qui sera organisé, mercredi à Louga, par le Mouvement Dolly Macky, va permettre d’orienter les jeunes sur les opportunités à saisir en termes de projets, de financements, d’emplois, d’insertion socio-professionnelle au niveau de la région, a-t-on appris des initiateurs.

’’Le Forum de l’emploi et de l’orientation des jeunes organisé par le mouvement Dolly Macky entend apporter une réponse efficace à la problématique de l’emploi des jeunes’’, a expliqué le chargé de la communication du mouvement, Mansour Gueye, lors d’un point de presse tenu lundi à Louga.

L’activité prévue au CEDEPS de Louga va réunir les jeunes du département, les acteurs et les structures étatiques, les ONG, des experts, des entrepreneurs, des partenaires financiers et techniques et autres acteurs de la vie sociale, culturelle et sportive.

’’Nous allons profiter de ce rendez-vous du donner et du recevoir pour passer en revue toutes les opportunités qui s’offrent aux jeunes lougatois en matière de formation de qualité, d’emplois décents, d’entreprenariat dans des secteurs clés’’, a indiqué M. Gueye.

L’événement sera aussi marqué, selon lui, par la tenue d’ateliers, de communications et de rencontres multi-acteurs.

’’Ce qui permettra de définir les décisions, les orientations et les engagements visant à faciliter l’insertion des jeunes lougatois dans les secteurs socio-professionnels qui cadrent avec les zones échographiques dont regorge cette région’’, a fait savoir Mansour Gueye.

’’Nous allons profiter de cette occasion pour mette la lumière sur l’action de jeunes entrepreneurs lougatois et partager leurs expériences pour servir de modèles aux jeunes de la région, aux étudiants et jeunes bacheliers’’, a ajouté Pape Samba Bathily, membre du mouvement.

Il a invité toute la jeunesse de la région à venir participer au forum.



’’C’est une grande première à Louga d’organiser une activité où toutes les couches de la société professionnelle sont invitées’’, a-t-il dit, assurant que toutes les mesures barrières seront respectées.

Il a souligné qu’un comité de suivi sera mis en place au terme du forum pour faire l’évaluation.

Par ailleurs, le mouvement va inaugurer la mutuelle ’’Dollykoome’’, dans l’après-midi du mercredi.