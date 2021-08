Louga, 11 août (APS) - Le Service régional d’hygiène de Louga a démarré, mercredi, une opération de désinfection et de décontamination à domicile en compagnie des "Badienou Gokh", marraines de quartier, une stratégie communautaire visant à sensibiliser les citoyens sur l’importance de porter eux-mêmes la lutte contre la Covid-19.

"C’est une activité que nous venons de lancer avec le service d’hygiène de Louga qui a reçu un appui de l’UNICEF pour booster les campagnes de désinfection au niveau communautaire et macro", a expliqué le gouverneur de la région, El Hadji Bouya Amar, lors du lancement de l’activité à la gouvernance de Louga.

Selon M. Amar, "la brigade d’hygiène est en train de mener une nouvelle stratégie, la décontamination à domicile avec l’eau de javel pour lutter contre la covid-19 avec l’aide des relais communautaires".

"C’est une activité importante, mais au-delà de cette activité, le service d’hygiène va mener une campagne de désinfection au niveau des villes de grande envergure et dans les zones à forte concentration humaine", a-t-il ajouté.

Il s’agit des communes de Louga, Darou Mousty, Keur Momar Sarr, Linguère et Dahra, mais également dans les gares routières, les marchés et les services de l’Etat.

"L’approche communautaire a été développée depuis la deuxième vague, car l’heure est à la communication communautaire. Laisser les citoyens eux-mêmes porter la lutte contre cette maladie. Pour ce faire, nous avons invité les femmes à nous aider à gagner cette bataille", a indiqué le gouverneur.

"Nous avons toujours été sur le terrain pour faire des activités de désinfection, mais nous avons constaté que ne n’est pas uniquement cela qui va aider à gérer la situation", a dit le chef du Service régionale d’hygiène, le capitaine Adama Sow.

M. Sow a précisé que l’activité lancée par le gouverneur "vise à montrer aux habitants de Louga que c’est toute la population qui doit participer à ce combat".

"Les femmes relais communautaires vont aller au niveau des quartiers et des ménages pour expliquer aux populations comment préparer une solution de désinfection et une solution de décontamination puisque la contamination peut se faire à partir des supports. Respecter les gestes barrières simplement ne suffit plus", a-t-il averti.

Elles vont montrer, explique-t-il, comment décontaminer les loquets des portes de maison, des voitures, les interrupteurs, les chaises, les rampes d’escaliers, etc.