Louga, 13 sept (APS)- Le directeur général de la Société nationale d’électricité (SENELEC), Pape Demba Bitèye, a procédé samedi à la mise en service de l’extension du réseau électrique au village de Mérina Ndiaye, dans la commune de Thieppe et à cinq autres localités du département de Louga (nord), a constaté l’APS.



L’électrification du village de Merina Ndiaye entre dans le cadre du projet d’accès universel à l’électricité initié par l’Etat du Sénégal. Dans sa première phase le projet concerne 275 localités. A terme, ce programme d’un coût de 36 milliards de Francs CFA va permettre de raccorder 405 villages au réseau électrique.



Dans la région de Louga, 20 localités vont en bénéficier dont six dans la commune de Kébemer.



‘’Nous avons lancé les travaux d‘électrification de ce programme, le 5 juin dernier à Kaffrine(Centre). Trois mois après, nous venons de terminer 47 localités à travers le Sénégal. Nous sommes à Merina Ndiaye, aujourd’hui, pour la mise en service symbolique de ces 47 localités’’, a souligné le directeur de SENELEC.



‘’Ce programme que nous exécutons avec un sous-traitant sénégalais va aussi nous permettre de remplacer près de 2500 poteaux en bois à travers tout le pays’’, a-t-il indiqué rappelant aussi que l’accès universel était une priorité même titre que le patriotisme économique et le contenu local.



‘’Tout cela pour dire aux populations que la SENELEC est prête à amener l’électricité partout afin que d’ici l’horizon 2025 l’objectif fixé par le gouvernement soit atteint. Nous ne sous arrêterons que lorsque tout le pays sera électrifié’, a rassuré Pape Demba Bitèye.



Le directeur général de la SENELEC se rendra prochainement au Sud du pays pour l’électrification d’autres localités.



Le maire de la commune de Thieppe, Mohamed Dia s’est réjoui de cette initiative estimant qu’elle consacrait la satisfaction d’une vieille doléance des populations. ‘’Nous en avions besoin depuis très longtemps. C’est une fierté et une satisfaction pour les zones concernées par l’électrification’’, a-t-il dit.



