Pare Cissé (Mbedienne), 28mai (APS) – Pare Cissé, un village de la commune de Mbediène, dans la région de Louga (nord), a étrenné un forage construit par Solidarité internationale, une Organisation non gouvernementale espagnole, pour un coût de 50 millions de francs Cfa, a constaté l’APS.



Makhtar Ndiaye, représentant au Sénégal de cette ONG, a souligné, jeudi, en marge d’une cérémonie d’inauguration, que la construction du forage entre dans le cadre d’un projet global de lutte contre l’insécurité alimentaire.



‘’Le projet qui a démarré depuis 2017 a un volet environnement, assainissement et eau et un volet réservé à l’appui, à l’allègement des travaux et à l’autonomisation des femmes’’, a-t-il fait savoir.



Il a rappelé que quatre forages en tout seront construits dans le cadre de ce projet, notamment dans les localités de Ndoyène Sylla, Maka Ndiaye, et Ndiaby Fall, en plus de Pare Cissé.



‘’Le village de Pare Cissé a été choisi pour lancer le démarrage des forages’’, a-t-il assuré en indiquant que le projet était accompagné de l’installation d’un réseau d’addiction d’eau dans le village.



‘’Le forage a une capacité journalière de 50 m3 d’eau. L’eau peut être amenée jusqu’à 5 Km du village pour permettre aux populations de mener leurs activités.



L’objectif est le développement de l’agriculture de l’élevage’’, a-t-il dit.



Ndiaye a insisté sur le fait que le forage allait permettre aux populations d’avoir une maîtrise de l’eau pour pouvoir s’activer dans l’agriculture toute l’année.



‘’Depuis 2014, la localité est confrontée à des problèmes d’eau. Beaucoup d’initiatives ont été réalisées par la municipalité pour pallier à ces difficultés. Et ce projet vient compléter les réalisations déjà faites’’, a de son côté dit le maire de Mbedienne, Thierno Dieng.



Il a invité les populations, particulièrement les femmes, à utiliser au mieux cet ouvrage.



Pour sa part, le sous-préfet de l’arrondissement de Mbedienne, Mbaye Sy, a invité toutes les personnes de bonne volonté à suivre l’exemple de l’ONG espagnole dans le but de parvenir à un développement harmonieux et durable dans les localités.



SK/AKS