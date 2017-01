Louga, 12 jan (APS) - Une bande de voleurs de bétail trouvée en possession d’une trentaine de moutons, de deux vaches et de six chèvres a été arrêtée par des agents de la Brigade de gendarmerie de Louga, a révélé à l’APS, le commandant Amar Diouf





Informés de la présence suspecte d’un individu en possession de quatre moutons dans une maison d’un quartier périphérique de Louga, les gendarmes ont vite mis la main sur lui. Et son arrestation et l’enquête qui s’en est suivie ont permis de mettre la main sur le reste du gang qui écumait la zone.



Selon la gendarmerie qui a déféré les mis en cause devant le procureur, deux véhicules ainsi que des armes et des téléphones portables ont été aussi saisis sur ces individus dont l’arrestation a suscité une ruée des populations vers la brigade de gendarmerie.



Les bêtes ont été restituées à leurs propriétaires par les gendarmes qui entendent poursuivre ce combat pour la sécurisation des populations, a ajouté le commandant Diouf