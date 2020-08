Louga, 13 août (APS) - Quelque 20 cantines et 9 étals ont été emportés par un incendie qui s’est déclaré mercredi soir au marché central de Louga, apprend-on des sapeurs-pompiers.



L’incendie a démarré aux alentours de 22 heures dans la partie du marché central réservée à la vente de légumes, consumant cantines et étals, a précisé le lieutenant Mame Kor Sall, commandant de la compagnie des sapeurs-pompiers de Louga.

Les occupants du marché, alertés, ont accouru de partout pour tenter d’éteindre le feu avec leurs propres moyens et sauver le reste de leurs marchandises.

Les sapeurs-pompiers sont arrivés quelques minutes après et ont mis une heure avant de maîtriser les flammes.

"Nous avons été alertés à 22 heures pour un feu de cantine et aussitôt après l’alerte, nous avons déployé nos deux engins d’incendie, un véhicule d’incendie léger et 25 gradés et sapeurs-pompiers sur les lieux", a expliqué le lieutenant Mame Kor Sall.

Selon lui, 20 cantines et 9 étals ont été consumés par cet incendie dont l’origine "reste pour le moment inconnue. Une enquête pourra nous aider à en connaître la cause, car le marché était fermé", a-t-il dit.

Il affirme que ses agents n’ont pas eu de difficultés pour venir à bout du feu, la bouche d’incendie installée à côté du marché leur ayant facilité les choses.

"Seul l’accès qui est un peu étroit, nous a posé quelques petits soucis. A part cela, il n’y a pas eu de difficultés majeures", a-t-il assuré, avant d’inviter les commerçants à prendre, à l’avenir, les dispositions nécessaires pour prévenir au maximum les causes d’incendie.

Il a fait valoir qu’un incendie peut faire ’’des ravages’’ dans un marché comme celui de Louga où cantines et boutiques sont contiguës.